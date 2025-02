Nach dem Sprung über die runde 100-Euro-Marke am Vortag ist es für die Volkswagen-Vorzugsaktie gestern um weitere 3,5% nach oben gegangen. Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie war am 13. Februar um 6,4% nach oben gesprungen, anschließend jedoch im Bereich von 100,00 EUR auf einen Widerstand getroffen. In der Folge setzten die Kurse am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...