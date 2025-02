EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Personalie

Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG erweitert den Vorstand



26.02.2025 / 11:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Börse Berlin Regulierter Markt Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AG am 26.02.2025, 11.00 Uhr _________________________________________________________________________ Fernheizwerk Neukölln AG erweitert den Vorstand Der Aufsichtsrat hat in seiner außerordentlichen Sitzung vom 25.02.2025 beschlossen, Herrn Harald Flügel zum ordentlichen Mitglied des Vorstands für das Ressort Technik für den Zeitraum vom 01.05.2025 bis 30.04.2028 zu bestellen. Weiterhin hat der Aufsichtsrat beschlossen, Frau Annette Siering für den Zeitraum vom 15.08.2025 bis 14.08.2028 wieder zu bestellen. Berlin, 26. Februar 2025 Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft Die Vorständin



Ende der Insiderinformation



