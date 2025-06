EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Dividende

Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück



12.06.2025 / 17:47 CET/CEST

FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909

übermittelt an die EQS Group AG am 12. Juni 2025 Uhr, 18:00 Uhr _________________________________________________________________________ Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück Gegen den von der Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 12. Juni 2025 gefassten Beschluss zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,70 je nennwertloser Stückaktie hat ein Aktionär Widerspruch zu Protokoll erklärt. Da nicht auszuschließen ist, dass von diesem Aktionär Klage gegen den Dividendenbeschluss erhoben wird, stellt die Gesellschaft die Auszahlung der Dividende zurück, bis geklärt ist, ob gegen den Dividendenbeschluss Klage erhoben worden ist oder nicht und - sollte Klage erhoben worden sein - geprüft worden ist, ob trotz einer etwaigen Klageerhebung eine Auszahlung der Dividende erfolgen kann. Berlin, 12. Juni 2025 Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft Der Vorstand



