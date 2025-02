Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil ist nun auch zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewählt worden.In geheimer Wahl erhielt er am Mittwoch von 111 abgegebenen gültigen Stimmen 95 Ja-Stimmen - das sind 85,6 Prozent, wie Fraktionssprecher Ali von Wangenheim mitteilte. 13 Abgeordnete stimmten mit Nein, drei Abgeordnete enthielten sich.Klingbeil tritt damit die Nachfolge von Rolf Mützenich an der Fraktionsspitze an. Mützenich hatte nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl und der noch am Sonntagabend folgenden Krisensitzung den Weg frei gemacht und in einem Brief an die Abgeordneten erklärt, die Parteiführung sei "zu dem Schluss gekommen, dass es gut ist, wenn Jüngere den Karren weiterziehen und die Kräfte gebündelt werden"