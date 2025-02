© Foto: picture alliance / dpa

Der Gesundheitskonzern Fresenius bleibt auf Kurs. Umsatz und Gewinn konnten weiter gesteigert werden, auch die Dividende soll wachsen. Anleger belohen die Aktie mit einem kräftigen Sprung nach oben.Die Aktien von Fresenius haben nach den neuesten Geschäftszahlen kräftig zugelegt und sind am Mittwoch auf den höchsten Stand seit November 2021 geklettert. Mit einem Jahresplus von 17 Prozent lassen sie selbst den DAX hinter sich. Zur Wochenmitte führte Fresenius mit einem Tagesgewinn von sieben Prozent den deutschen Leitindex an. "Fresenius tut, was sie tun müssen", kommentierte UBS-Experte Graham Doyle die Jahresbilanz. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien stark gewesen und der Ausblick …