© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-Bildfunk

Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec verliert seine Finanzvorständin Laetitia Rouxel nach nicht einmal zwei Jahren im Amt. Die Aktie verliert.Wie das Unternehmen mitteilte, wird Rouxel zum 29. Februar als Chief Financial Officer (CFO) zurücktreten und Evotec zum 31. März endgültig verlassen. Als Grund gab sie an, sich "anderen Aufgaben widmen" zu wollen. Evotec hat bereits einen Nachfolger für die scheidende CFO gefunden. Der Aufsichtsrat hat Paul Hitchin mit Wirkung zum 1. März 2025 zum neuen Finanzchef ernannt. Hitchin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Finanzbereich. Zuletzt war er CFO beim niederländischen Gesundheitsunternehmen Mediq, davor hatte er …