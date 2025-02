GBP/USD bewegt sich in vertrautem Terrain, während die Märkte auf weitere Entwicklungen warten - Die GBP/USD-Paarung erlebte am Dienstag einen frühen Aufschwung und schob kurzfristige Risikosorgen beiseite - US-Daten deuten weiterhin auf eine Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten hin - Die GBP/USD-Paarung erlebte am Dienstag einen kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...