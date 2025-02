ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das vergangene Quartal sei von Sondereffekten durch verschobene öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit der vorgezogenen Bundestagswahl beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Geschäftsausblick der Telekom sei solide. Allerdings werde das Geschäft der US-Tochter T-Mobile US von Währungseffekten belastet./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508