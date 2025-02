NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 224 Euro belassen. Analyst Enrico Bolzoni gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Update zu den Handelsvolumina an den europäischen Börsen im ersten Quartal. Bei der Deutschen Börse seien die Kassamarkt-Volumina im Vergleich zum Vorquartal deutlich stärker, während die Derivate- und Devisenvolumina leicht rückläufig seien. Ausschließlich basierend auf den Volumina erschienen die Konsensschätzungen für die Umsätze des Marktbetreibers aus Frankfurt im ersten Quartal wohl geringfügig zu optimistisch, schrieb er./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055