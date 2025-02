HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit nach vorläufigen Zahlen von 9 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe bestätigt, dass die Mieteinnahmen in diesem Jahr sinken und an den Gewinnen zehren würden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daran schuld seien Immobilienverkäufe und höhere Kosten. Das Kursziel kürzte er wegen gesenkter Erwartungen an die Ausschüttungen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3H2333