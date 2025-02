NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13700 Pence belassen. Analyst Enrico Bolzoni gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Update zu den Handelsvolumina an den europäischen Börsen im ersten Quartal. Bei der Londoner Börse seien die Kassamarkt-Volumina im Vergleich zum Vorquartal leicht stärker, schrieb er. Dabei erinnerte er auch daran, dass im ersten Quartal sowohl die Handelsvolumina an den Kassa- als auch den Derviatemärkten saisonal bedingt insgesamt höher seien als im Schlussquartal eines Jahres./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B0SWJX34