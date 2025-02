FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever angesichts eines sich abzeichnenden Vorstandswechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Die Mitteilung, dass Hein Schumacher den Konsumgüterkonzern verlassen werde, sei überraschend gekommen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Unilever herrsche aber Zuversicht, dass der aufrückende Finanzchef Fernando Fernandez ein leistungsstarkes Managementteam führen kann./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78