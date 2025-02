Der europäische Luftfahrtkonzern verzeichnet Kurszuwächse und nähert sich seinem Jahreshöchststand, während Konkurrent Boeing mit Produktionsproblemen kämpft.

Die Aktie von Airbus zeigt sich am Mittwoch mit positiver Tendenz und verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,2 Prozent auf 166,08 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zeitweise sogar einen Höchststand von 166,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs nähert sich die Aktie wieder ihrem 52-Wochen-Hoch von 173,82 EUR, das am 18. Februar 2025 markiert wurde. Lediglich 4,66 Prozent fehlen noch, um diesen Spitzenwert erneut zu erreichen. Analysten bewerten die Aussichten des Flugzeugherstellers weiterhin positiv und setzen das mittlere Kursziel bei 171,78 EUR an. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 6,73 EUR, während die erwartete Dividendenausschüttung bei 2,67 EUR liegen soll - eine deutliche Steigerung gegenüber den 2,00 EUR im Vorjahr.

Wettbewerbsvorteil durch Lieferengpässe bei Konkurrenz

Der weltgrößte Flugzeughersteller profitiert derzeit von den anhaltenden Problemen seines Hauptkonkurrenten Boeing. Während Turkish Airlines bereits im Jahr 2023 eine Großbestellung von 230 Maschinen bei Airbus platzierte, kommt ein ähnlicher Deal mit dem US-Konkurrenten nicht zustande. Laut Airline-Chef Bilal Eksi ist Turkish Airlines offen für weitere Geschäfte mit Airbus, obwohl eigentlich Verhandlungen über etwa 300 Boeing-Jets im Raum stehen. Die Bestellung bei Boeing hängt jedoch von deren Produktionskapazitäten und den Wartungskosten für die Triebwerke ab. Boeing kämpft mit erheblichen Qualitätsproblemen bei seinen Modellen 787 "Dreamliner" und 737 Max, was zu Lieferverzögerungen führt. Zwar ist auch Airbus auf Jahre hinaus ausgebucht und hat mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen, doch scheint der europäische Konzern seine Schwierigkeiten besser zu bewältigen. Diese Marktposition stärkt Airbus im globalen Wettbewerb um Großaufträge von Fluggesellschaften, die ihre Flotten modernisieren und erweitern wollen.

Anzeige

Airbus-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Airbus-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Airbus-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Airbus-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...