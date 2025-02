Berlin - Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei, hat Kompromissbereitschaft gegenüber der SPD beim Thema Migration signalisiert. "Niemand von uns hat von Grenzschließungen gesprochen", sagte Frei der Wochenzeitung "Die Zeit". Man könne Grenzen nicht hermetisch abriegeln. "Wir wären nicht bereit, den ökonomischen Preis dafür zu bezahlen."Einem Vorziehen der Novellierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) als mögliche Kompromisslinie in Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten erteilte Frei in der "Zeit" derweil eine Absage. GEAS werde "unsere Probleme nicht lösen." Die geplanten 30.000 Plätze für Asylverfahren seien "ein Bruchteil dessen, was gebraucht wird."Der Zeitraum, in dem die Verfahren durchgeführt werden müssten, sei mit zwölf Wochen "viel zu knapp bemessen". Wessen Verfahren in dieser Frist nicht abgeschlossen werden konnte, dürfe nach Europa einreisen und werde weiter ziehen. "Es ändert sich also im Grunde nichts Substanzielles", sagte der CDU-Innenpolitiker, der in einer künftigen Bundesregierung als möglicher Kanzleramts- oder Innenminister gehandelt wird.Für Frei wäre überdies die Vereinbarung eines Sondervermögens für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr "eine vertrauensbildende Maßnahme - und ein Signal an die Bevölkerung, dass die Parteien der politischen Mitte in der Lage sind, zum Wohl des Landes zusammenzuarbeiten, unter Zurückstellung von parteipolitischen Erwägungen". Frei sieht eine "eine real gewachsene Kriegsgefahr". Er sagte: "Wir können uns auf den Schutz der Nato nicht mehr vorbehaltlos verlassen", verdeutlicht der CDU-Politiker, der als Vertrauter des mutmaßlich künftigen Kanzlers Friedrich Merz gilt.