Im Zuge der Dekarbonisierungsbemühungen kauft Kimberly-Clark Solarstrom aus Solarkraftwerken in Italien und Spanien in Form von virtuellen Solarstrom-Abnahmeverträgen vom Stromerzeuger BNZ. Kimberly-Clark, Hersteller von Körperpflege- und Hygieneprodukten, hat eine Partnerschaft mit dem unabhängigen Stromerzeuger BNZ aus Spanien unterzeichnet. Es geht um drei neue virtuelle Solarstromabnahmeverträge (vPPA). Dabei umfassen die vPPA jährlich voraussichtlich 164 GWh Strom aus zwei Solaranlagen in Italien ...

