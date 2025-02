© Foto: Teich - Caro / Teich

First Solar wächst rasant dank starker Nachfrage und US-Zöllen, während ein Patentstreit mit JinkoSolar den Konkurrenzkampf in der Solarbranche anheizt.Der US-Solarmodulhersteller First Solar sorgt für Aufsehen an der Börse: Nach einem starken vierten Quartal und einer optimistischen Prognose für 2025 stieg die Aktie um 3,8 Prozent auf 144,84 Euro. Gleichzeitig sorgt das Unternehmen mit einer Patentklage gegen den chinesischen Konkurrenten JinkoSolar für Schlagzeilen. Biden-Regierung treibt Wachstum an - First Solar profitiert von US-Zöllen Die von der Biden-Regierung im November verhängten Zölle auf Solarpanel-Importe aus Südostasien haben First Solar in die Karten gespielt. Während …