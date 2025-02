Die neue Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider fordert, dass kleinere und mittelgroße Unternehmen (KMU) von der komplexen EU-Digitalregulierung entlastet werden.Sie kritisierte die Überforderung des Mittelstands durch die Vielzahl an Gesetzen wie der KI-Verordnung, dem Data Act oder der NIS-2-Richtlinien. "Der schlichte Zuwachs an nicht aufeinander abgestimmten europäischen sowie nationalen Digitalrechtsakten, ob technikneutral oder technikspezifisch, horizontal oder vertikal, bringt nicht mehr Rechtssicherheit" so die Bundesdatenschutzbeauftragte. Specht-Riemenschneider ...

