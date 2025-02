Bielefeld - Vor dem Landgericht in Bielefeld ist es am Mittwoch offenbar zu Schüssen gekommen. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort, berichtet der WDR.Demnach soll es mehrere Verletzte geben, Rettungskräfte seien am Tatort. Zum Zeitpunkt der Schüsse fand im Landgericht gerade ein Rocker-Prozess statt. Konkret geht es dabei um den erschossenen Box-Profi Besar Nimani. Der mutmaßliche Täter steht vor Gericht, ein zweiter Verdächtiger gilt noch als flüchtig.Der genaue Zustand der Verletzten war zunächst unklar, ebenso, ob der oder die Täter bereits gefasst wurden.