EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Planzahlen

Die Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2024 und gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2025. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 liegen im Rahmen der Erwartungen



26.02.2025 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2024 und gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2025. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 liegen im Rahmen der Erwartungen: • Umsatz: € 52 Mio. (Guidance: € 50 Mio. bis € 55 Mio.) • EBITDA: € 9 Mio. (Guidance: € 7 Mio. bis € 9 Mio.) • Neukunden Smartbroker+: ca. 18.800 (Guidance: 15.000 bis 18.000) Für das Jahr 2025 plant die Smartbroker Holding AG ein signifikant höheres Kundenwachstum: • erwarteter Umsatz: € 55 Mio. bis € 61 Mio. • erwartetes EBITDA: zwischen -€ 3 Mio. und € 0 Mio. • geplante Neukunden SMARTBROKER+: 70.000 Berlin, 26. Februar 2025 - Die Smartbroker Holding AG hat heute ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und die Prognose für 2025 bekannt gegeben. Die Smartbroker Holding konnte ihre Ziele für 2024 erreichen und in den wesentlichen Kennzahlen innerhalb der Guidance bleiben. Der Fokus liegt im Jahr 2025 auf dem Ausbau des Neobrokers SMARTBROKER+. Geplant sind sowohl die Einführung funktionaler Verbesserungen und neuer Funktionen als auch eine signifikante Steigerung der Kundenzahlen. Hierfür sind im Vergleich zu 2024 erhöhte Investitionen für Marketing erforderlich. • Seit Q4/2024 wurde das Marketing kontinuierlich ausgeweitet und auf mehr Kanäle diversifiziert. • Im Jahr 2025 sind für Neukundengewinnung Ausgaben in Höhe von ca. € 7 Mio. eingeplant - ein Anstieg um mehr als € 5 Mio. im Vergleich zu 2024. • Geplant ist die Gewinnung von 70.000 SMARTBROKER+ Neukunden Erste Erfolge sind bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 deutlich zu erkennen. • Im Januar und Februar 2025 wurden bereits über 10.000 Neukunden gewonnen. • Die Kosten je Neukunde belaufen sich auf ca. € 100, während die jährliche Rohmarge je Kunde bei ca. € 70 liegt. Ein Neukunde refinanziert sich somit in weniger als zwei Jahren. Die niedrige Kündigungsrate im Online-Brokerage von 3 bis 5 % pro Jahr sorgt für eine nachhaltig hohe Rentabilität pro Kunde über die Laufzeit gerechnet. Der Vorstand sieht das Kundenziel von 70.000 Neukunden als realistisch an, jedoch können die Markt- und Zinsentwicklung, aber auch politische Faktoren (z.B. eine Einführung des geplanten Altersvorsorgedepots) dazu führen, dass eine Anpassung der Planung erforderlich wird. Sollte sich ein noch höheres Wachstumspotenzial abzeichnen, dann könnte eine Erhöhung der Marketinginvestitionen auch zulasten der Rentabilität in 2025 erfolgen. Produktentwicklung: Fokus auf aktive Investoren und Trader Die technische Weiterentwicklung von SMARTBROKER+ wird sich 2025 auf die Bedürfnisse aktiver Investoren und Trader konzentrieren. • Die Kooperation mit Stock3 zur Bereitstellung eines Trading-Frontends für aktive Trader wird intensiviert. • Die API-Anbindungen zur Integration weiterer Frontends mit dem Ziel der gezielten Ansprache von (heavy-) tradingorientierten Kundengruppen werden weiter ausgebaut. • Degressiv gestaffelte Tradingkosten für Vieltrader werden im Verlauf des Jahres etabliert. Im Portalgeschäft wird ein Umsatz von € 25 Mio. und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von € 5 Mio. erwartet. Dieses Segment bleibt somit weiterhin deutlich rentabel. Das Unternehmen erwartet auf diesem Gebiet stabile Umsätze und Gewinne auf dem Niveau von 2024. Statement von André Kolbinger, CEO Smartbroker Holding AG: "SMARTBROKER+ bietet schon heute als einziger Broker die vollständige Produktpalette eines klassischen Online-Brokers - und das zu den Preisen eines Neobrokers. Besonders für aktive Anleger haben wir einen klaren USP: Unsere unschlagbar niedrigen Kosten kombiniert mit einer sehr einfachen Handhabe und leichter Orderaufgabe. Unser Ziel ist es, unser Angebot weiter zu verbessern und gezielt neue Tradingfunktionen zu implementieren, die Ordermaske weiter zu vereinfachen und SMARTBROKER+ damit noch attraktiver für aktive Investoren zu machen."



26.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com