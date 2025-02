NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP vor dem Hintergrund des Kapitalmarkttages auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. BP vollziehe mit seiner Rückkehr zum Upstream-Geschäft, der Erschließung und Förderung von Öl und Gas, einen wesentlichen strategischen Schritt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Investitionen in erneuerbare Energien würden stärker als erwartet zurückgefahren. Enttäuschend sind für ihn vor allem die Aussagen über Aktienrückkäufe./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 06:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 06:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591