Goldmarkt in Aufruhr: Bricht das COMEX-"Fixing" zusammen?

Der Goldmarkt steht an einem Wendepunkt - und diesmal könnte es das Ende eines jahrzehntelangen "Fixing"-Spiels an der COMEX bedeuten. Während die Mainstream-Medien mit oberflächlichen Erklärungen wie Zöllen und Arbitrage jonglieren, deutet die Realität auf ein viel tiefgreifenderes Problem hin: Ein Währungsbeben und der schwindende Glaube an Fiatgeld.

20 Millionen Unzen zur COMEX: Was steckt hinter dem Goldansturm?

In den letzten Wochen wurden laut Philip Smith, dem CEO von StoneX Group, über 2.000 Tonnen Gold in die USA transferiert - das entspricht etwa 56 Millionen Unzen. Davon flossen direkt 20 Millionen Unzen in die Lager der New Yorker COMEX, was deren Bestände um beeindruckende 75 % ansteigen ließ. Diese massive Bewegung von physischem Gold in die USA ist eine der größten seit der COVID-19-Pandemie und haben die Reserven in Londonin Bedrängnis gebracht.



Die Spekulationen überschlagen sich: Während einige Medien über mögliche Zölle auf Goldimporte als Erklärung für die gewaltigen Goldströme in die USA spekulieren, könnte die Wahrheit deutlich brisanter sein. Droht der COMEX hinter verschlossenen Türen ein Notstand?



Ein solcher Notstand könnte auf ernsthafte Probleme bei der Deckung physischer Lieferverpflichtungen oder sogar auf eine potenzielle Liquiditätskrise hindeuten. Beobachter vermuten, dass diese Probleme eng mit dem Price Fixing der COMEX verbunden sein könnten - einem System, das nun an seine Grenzen stößt.