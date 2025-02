Vancouver, BC (26. Februar 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE; NYSE: SKE) ("Skeena Gold & Silver " , "Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/ - freut sich, den Abschluss des zuvor angekündigten Kaufangebots von 3.290.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von C$14.70 pro Stammaktie (der "Angebotspreis für Stammaktien") und 2.230.000 Stammaktien, die als "Flow-Through-Aktien" (die "Flow-Through-Stammaktien" und zusammen mit den Stammaktien die "angebotenen Aktien") gemäß der Definition in Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (das "Steuergesetz") zu einem Preis von 17,93 $ pro Flow-Through-Stammaktie (der "Angebotspreis für Flow-Through-Aktien") ausgegeben wurden, mit einem Bruttoerlös von insgesamt 88.346.900 C$ (das "Angebot"). Die Konsortialbanken (wie nachstehend definiert) haben sich vollständig dafür entschieden, 2.230.000 Stammaktien als Flow-Through-Stammaktien zum Flow-Through-Angebotspreis auszugeben, und haben ihre Option zum Kauf von bis zu weiteren 720.000 Stammaktien zum Common Share Offering Price im Rahmen des Angebots vollständig ausgeübt.

Die angebotenen Aktien werden mittels eines Prospektnachtrags zum Basisregalprospekt der Gesellschaft (der "Basisregalprospekt") in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, angeboten. Die angebotenen Aktien werden auch mittels eines Prospektnachtrags zur Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (einschließlich des Basisregalprospekts) in den Vereinigten Staaten angeboten.

BMO Capital Markets agierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot im Namen eines Konsortiums von Underwritern, zu dem Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., Agentis Capital Markets LP, Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc. und TD Securities Inc. gehören (zusammen die "Underwriter").

Der Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für die weitere Entwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Erlöse aus dem Verkauf der Flow-Through-Stammaktien werden vom Unternehmen zur Tätigung berechtigter "kanadischer Erschließungskosten" (im Sinne des Steuergesetzes) (die "qualifizierten Ausgaben") verwendet. Die qualifizierten Ausgaben werden bis spätestens 31. Dezember 2025 getätigt oder gelten als getätigt und werden den Käufern der Flow-Through-Stammaktien erlassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die angebotenen Aktien in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert - eine ehemalige Produktionsmine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochwertigsten und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.

Kontaktinformationen

Galina Meleger

Vizepräsidentin Investor Relations

E: info@skeenagold.com

T: 604-684-8725

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gehören unter anderem Aussagen über die steuerliche Behandlung der Flow-Through-Stammaktien, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die Meilensteine des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zu dem Zeitpunkt dar, an dem die Aussagen getätigt werden, und beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen zwar als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der steuerlichen Behandlung der Flow-Through-Stammaktien, die mit der Erschließung und dem Bau von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 28. März 2024, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78696Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78696&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83056P7157Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19048440-skeena-resources-schliesst-bought-deal-finanzierung-88-3-millionen-c