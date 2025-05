Skeena Gold triumphier! Gerichtsurteil stärkt die Zukunft des Unternehmens! Dieses Urteil ebnet den Weg für zukünftiges Wachstum! Jetzt handeln!

Skeena (TSX: SKE, NYSE: SKE) gibt positives Urteil des Obersten Gerichtshofs von Kanada bezüglich der Albino Lake-Lagerstätte bekannt

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) , ein sehr weit fortgeschrittenes Gold- und Silbererschließungsunternehmen in British Columbia hat positive Nachrichten in rechtlicher Hinsicht zu vermelden. Diese betreffen die Eigentumsrechte an den Mineralienvorkommen in der Albino Lake-Lagerstätte bei Eskay Creek ("Eskay Creek-Material").

Im Wesentlichen wies der Oberste Gerichtshof Kanadas einen Antrag des Klägers auf Zulassung einer Berufung gegen das Urteil des Berufungsgerichts von British Columbia vom Juli 2024 zugunsten von Skeena hinsichtlich der Eigentumsrechte an den Mineralien zurück.

Das Fazit lautet, dass das Gericht entschieden hat, dass "nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Provinz Herrn Mill mit der Erteilung der Mineralienrechte für das Gebiet Albino Lake im Jahr 2017 auch die Eigentumsrechte an den Abfallstoffen übertragen hat".

Es ist noch ein letzter Schritt erforderlich. Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns darauf, die erneute Anhörung vor dem Gold Commissioner noch in diesem Jahr abzuschließen, um das rechtmäßige und ausschließliche Eigentum von Skeena an den in der Albino Lake Storage Facility gelagerten Mineralien endgültig zu bestätigen und diese Angelegenheit zu klären."

Dies wird voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Warum ist das wichtig?

Das in Albino enthaltene Eskay Creek-Material wurde nicht in die Reserve-/Ressourcenangaben von Skeena für Eskay Creek aufgenommen und ist auch nicht in der endgültigen Machbarkeitsstudie des Projekts vom November 2023 enthalten.

Es gibt keine offiziellen Ressourcenangaben für Albino, aber einige Forschungsberichte schätzen die Vorkommen auf etwa 350.000 Unzen Goldäquivalent. Als 2021 Bohrungen auf dem Material durchgeführt wurden, erzielte das Team mehrere hochgradige Abschnitte, darunter diese Highlights:

5,90 g/t Au, 317 g/t Ag (10,13 g/t AuEq) auf 16,77 m (SK-21-899)

4,53 g/t Au, 168 g/t Ag (6,77 g/t AuEq) auf 12,20 m (SK-21-901)

5,84 g/t Au, 222 g/t Ag (8,80 g/t AuEq) auf 13,72 m (SK-21-903)

3,39 g/t Au, 156 g/t Ag (5,47 g/t AuEq) auf 16,77 m (SK-21-908)

3,76 g/t Au, 151 g/t Ag (5,77 g/t AuEq) auf 16,76 m (SK-21-909)

Das sind fantastische Gehalte über hervorragende Mächtigkeiten. Es besteht also durchaus Potenzial, Wert aus dem Material zu schöpfen, aber es sind noch weitere Arbeiten erforderlich.

Fazit zur Aktie

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 22.04.2025

Die SKE-Aktie ist aufgrund dieser Nachricht um etwa 3 % gefallen, was jedoch eher daran liegt, dass Gold heute einen leichten Abverkauf erlebt. Diese Nachricht deutet auf einen noch höheren Wert der Vermögenswerte von Skeena hin. Skeena Gold & Silver macht durchaus Sinn bei Schwäche aufzustocken.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

