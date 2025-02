Der Optical-Technologiekonzern verzeichnet positiven Kursanstieg nach Beteiligungserhöhung durch Norges Bank, bleibt jedoch unter dem Vorjahreshöchststand.

Die JENOPTIK AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, nachdem bekannt wurde, dass der norwegische Staatsfonds seine Beteiligung am Unternehmen signifikant erhöht hat. Laut einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hat Norges Bank, die im Auftrag des norwegischen Finanzministeriums handelt, die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte überschritten. Der norwegische Staatsfonds hält nun 3,11 Prozent der Stimmrechte direkt sowie weitere 0,01 Prozent über Finanzinstrumente, was einer Gesamtbeteiligung von 3,12 Prozent entspricht. Diese Meldung erfolgte nach der Schwellenüberschreitung am 21. Februar 2025 und wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen europaweit veröffentlicht.

Positive Kursentwicklung trotz Abstand zum Jahreshoch

Die Jenoptik-Aktie reagierte positiv auf diese Nachricht und verzeichnete im XETRA-Handel deutliche Kursgewinne. Im Tagesverlauf legte das Papier um 3,1 Prozent auf 23,16 Euro zu und erreichte zwischenzeitlich sogar 23,18 Euro. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung notiert die Aktie weiterhin etwa 24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 30,48 Euro, das am 27. Februar 2024 markiert wurde. Vom 52-Wochen-Tief bei 20,24 Euro, erreicht am 3. Dezember 2024, hat sich der Kurs jedoch bereits um mehr als 14 Prozent erholt. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,412 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber den 0,350 Euro im Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt derzeit bei 31,09 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

