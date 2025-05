MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jenoptik vor den am 13. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwachen Auftragseingang des Technologiekonzerns. Auch der Umsatz und das operative Ergebnis dürften im Jahresvergleich gesunken sein. Die Jahresziele sollten dagegen bestätigt werden./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:46 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601