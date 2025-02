© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Die Turbulenzen an den Märkten könnten durch starke Quartalszahlen von Nvidia, einen positiven Inflationsbericht und politische Entwicklungen ausgeglichen werden. Davon zeigt sich Fundstrat-Stratege Tom Lee überzeugt.Die Aktienmärkte zeigen sich derzeit von einer volatilen Seite, während Händler den erneuten Abverkauf der Magnificent Seven sowie schwache Wirtschaftsdaten verarbeiteten. Dennoch geht Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat Global, davon aus, dass Investoren die Rücksetzer als Kaufgelegenheit sehen werden. Der NASDAQ 100 verlor in den vergangenen 5 Tagen fast 5 Prozent an Wert: "Die Marktstimmung, politische Schlagzeilen und die Quartalszahlen von Nvidia werden entscheidend dafür …