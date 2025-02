Brüssel - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Infinera durch Nokia ohne Auflagen genehmigt. Nach Prüfung des Vorhabens sei die Kommission zu dem Schluss gelangt, dass die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Europäischen Wirtschaftsraum aufwerfe, hieß es am Mittwoch aus Brüssel.Nokia und Infinera bieten optische Übertragungssysteme zur Datenübertragung über Glasfaserkabel an. Nach Angabe der beteiligten Unternehmen wird die Übernahme das neu formierte Unternehmen in die Lage versetzen, die Produktentwicklung zu beschleunigen und mit den großen Wettbewerbern am Markt stärker in Wettbewerb zu treten.Der gemeinsame Marktanteil von Nokia und Infinera auf dem Weltmarkt für optische Datenübertragungssysteme sei "begrenzt", hieß es von der EU-Kommission, außerdem gebe es "mehrere ernstzunehmende Wettbewerber", die nach der Übernahme weiterhin ausreichenden Wettbewerbsdruck auf Nokia ausüben würden.