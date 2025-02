Berlin - Linken-Chefin Ines Schwerdtner bezeichnet CDU-Chef Friedrich Merz als "Trump-light". "Merz ist der Trump aus dem Sauerland", sagte die Linkenpolitikerin am Mittwoch."Schon in den ersten Tagen will er mit dem alten gegen den neuen Bundestag putschen und 200 Milliarden zusätzliches Sondervermögen für Militär durchdrücken", sagte Schwerdtner. Zudem wolle Merz internationale Haftbefehle ignorieren und bedrohe die Zivilgesellschaft. "Mir graut es vor dem, was er erst im Amt tun könnte", warnt die Parteivorsitzende.Auch der Co-Vorsitzende Jan Van Aken kritisiert das Vorgehen von Merz. Er mache Politik für die Reichen und gegen die Mehrheit der Menschen, so van Aken. Regeln würden Merz nur interessieren, wenn sie ihm nützen. Wenn Menschen dagegen auf die Straßen gehen, würden sie von ihm beschimpft und bedroht, sagte van Aken. "Organisationen, die gegen die Zusammenarbeit mit Faschisten protestieren, die Förderung streichen, weil das nicht im öffentlichen Interesse sei - das ist ein direkter Angriff auf die Demokratie", sagte der Linkenpolitiker.