Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Trotz Gegenwind von der Wall Street versucht sich der DAX heute Morgen an der Widerstandszone zwischen 22.500 und 22.600 Punkten. Geht es darüber, ruft erneut das Allzeithoch und eine stärkere Korrektur wäre abermals abgewendet. Der Optimismus der Anleger in Frankfurt kennt in diesen Tagen scheinbar keine Grenzen. Schlimmer kann es für die deutsche Wirtschaft nicht mehr kommen, mit Schwarz-Rot kann es also nur besser werden, so lautet ...

