Kupfer- und Zinkfund bei Copper Hill: Potenzieller Durchbruch für Surefire Resources

Surefire Resources hat am Copper Hill Projekt bedeutende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen gab bekannt, dass eine umfassende petrographische Analyse auf ein Volcanogenic Massive Sulphide (VMS) Style System hinweist. Diese Entdeckung könnte das Potenzial für erhebliche Kupfer- und Zinkvorkommen eröffnen und stellt einen wichtigen Schritt in der Exploration des Projekts dar.

VMS-Lagerstätten zählen zu den wichtigsten Quellen für Kupfer, Zink, Blei, Gold und Silber weltweit. Sie entstehen durch submarine vulkanische Aktivitäten, bei denen heiße hydrothermale Lösungen aus unterseeischen Spalten austreten und beim Kontakt mit kühlerem Meerwasser metallreiche Sulfide ablagern. Diese schichtartigen Ablagerungen zeichnen sich durch hohe Konzentrationen an Kupfer (Cu), Zink (Zn), Blei (Pb), Gold (Au) und Silber (Ag) aus und sind häufig in vulkanischen Gesteinen eingebettet.



Bekannte Beispiele sind die Golden Grove Lagerstätte in Australien, die Kidd Creek Mine in Kanada und die Noranda Lagerstätte in Quebec. Diese Lagerstätten haben erheblich zur globalen Versorgung mit Kupfer und Zink beigetragen und gelten als wirtschaftlich äußerst lukrativ.

Standort des Copper Hill Projekts von Surefire Resources

Geologische Untersuchungen und Ergebnisse

Die geologischen Untersuchungen am Copper Hill Projekt, geleitet von Dr. Craig Rugless von Pathfinder Exploration, haben gezeigt, dass in den Gesteinsproben wichtige Mineralien wie Pyrrhotit (ein eisenhaltiges Mineral), Chalcopyrit (das wichtigste Kupfermineral) und Pyrit (auch als "Katzengold" bekannt und oft mit Zink und Blei vorkommend) enthalten sind. Diese Mineralien wurden in kleinen Quarzadern und in größeren Gesteinsbereichen gefunden. Neben Kupfer wurden auch höhere Werte von Zink (für Korrosionsschutz), Niob (für Speziallegierungen), Cadmium (in Batterien), Antimon (für Feuerfestmaterialien) und Molybdän (zur Härtung von Stahl) entdeckt.



Diese Metallkombination deutet auf eine polymetallische Lagerstätte hin, das heißt, dass mehrere wertvolle Metalle an einem Ort vorkommen. Das Projektgebiet liegt in einer alten vulkanischen Umgebung, die durch unterseeische Vulkane entstanden ist und aus tholeiitischen Basalten (dunkle, harte Vulkangesteine) besteht. Diese Umgebung fördert die Bildung von mineralreichen Lagerstätten.



Zudem liegt das Gebiet in der Nähe einer Banded Iron Formation (BIF), einer eisenreichen Gesteinsschicht mit Quarzstreifen, die oft wertvolle Mineralien enthält. Das Gebiet ist auch strukturell mit dem benachbarten Yidby Gold Projekt verbunden, was auf ähnliche geologische Bedingungen hinweist und das Potenzial für wertvolle Metallvorkommen weiter erhöht.