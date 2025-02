Der heute zwar auch auf dem Frankfurter Börsenparkett zu spürende Respekt vor den anstehenden Nvidia-Zahlen hat den DAX aber nicht davon abgehalten, im Handelsverlauf die 22.800er Marke zu überspringen. Nun aber braucht eine zuletzt eher schwache Wall Street heute Abend sehr gute Zahlen und einen noch besseren Ausblick von Nvidia, um die Rally wieder in Gang zu setzen. Kommt dann vor dem Wochenende noch die Bestätigung, dass sich der übergeordnete Abwärtstrend in der Inflation sowohl in Europa als auch in den USA fortsetzt, könnte auch der DAX das Rekordhoch wieder in Angriff nehmen.

Die Telekom-Aktie wurde heute ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Da der Titel zuletzt zu einem der stärksten Zugpferde im DAX geworden ist, nahmen die Anleger nach den Zahlen heute Gewinne mit. Dabei haben die Ergebnisse aber durchaus überzeugt. Die Telekom hat 2024 sämtliche Erwartungen übertroffen, mehr EBITDA, mehr Free-Cash-Flow, mehr Dividende. Außerdem wissen auch die Bonner wie viele andere DAX-Unternehmen, Künstliche Intelligenz zur Mehrung des Shareholder Value einzusetzen. Einige Anleger dürften sich aber angesichts der jüngsten guten Kursentwicklung vielleicht einfach noch mehr erhofft haben. Der Aufwärtstrend in der Telekom-Aktie aber bleibt intakt.

Intakt sind auch die Aufwärtstrends der Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank. Beide senken durch den Einsatz von KI ihre Kosten und steigern damit die Gewinnerwartungen, was Anleger anzieht. Außerdem sind Banken Frühzykliker, sie steigen am Anfang eines Aufschwungs, den wir laut ifo-Index und anderen Indikatoren in Deutschland erleben könnten. Die Deutsche Bank wird wegen ihrer klaren Strategie und der Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung als Turnaround-Kandidat gesehen, während die Commerzbank-Aktie ein heißer Übernahmekandidat bleibt.

