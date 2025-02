EUR/USD verzeichnet einen weiteren Rückgang, nachdem es zum dritten Mal am 100-Tage-SMA abgelehnt wurde - RSI bleibt im positiven Bereich, fällt jedoch stark, was auf nachlassendes bullisches Momentum hinweist - Der 100-Tage- und der 20-Tage-SMA konvergieren, was auf ein mögliches bärisches Kreuz hindeutet - EUR/USD hatte am Mittwoch weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...