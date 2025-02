Wiesbaden - Hessens CDU-Fraktionschefin Ines Claus will einem Kabinett in Berlin unter Friedrich Merz nicht angehören. Claus wurde als eine der wenigen möglichen Frauen im Kabinett unter Merz gehandelt. "Ich werde aber in Hessen bleiben", sagte sie RTL/ntv am Mittwoch.Ines Claus ist vor einem Jahr als Fraktionsvorsitzende in Hessen wiedergewählt worden. "Wir stehen, wie alle Länder, vor großen Herausforderungen und denen möchte ich mich im Team mit Boris Rhein weiter stellen", sagte die CDU-Politikerin."Es ist ein großes Kompliment, dass so viele Menschen mir ein Bundesministerium anvertrauen würden", sagte Claus. Als einzige weibliche Fraktionsvorsitzende und als Präsidiumsmitglied der CDU Deutschland werde sie sich weiterhin auf Bundesebene und für den zukünftigen Bundeskanzler Friedrich Merz engagiert einbringen und das gehe auch sehr gut aus Hessen.