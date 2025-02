Außerdem wird Tigo auf der Messe eine montagefreundliche Solar-plus-Speicher-Lösung für den Wohnbereich und bis zu 40 wiedergewonnene Energie mit Solaroptimierung für den Wohnbereich vorstellen

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", "Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, wird seine neuesten Innovationen für die Installation von Solaranlagen in Wohngebäuden sowie für Gewerbe und Industrie (Commercial and Industrial, C&I) auf der KEY The Energy Transition Expo vom 5. bis 7. März in Rimini, Italien, vorstellen. Unternehmensvertreter werden TS4-X vorstellen, die neueste Generation der Modul-Level-Leistungselektronik (Module Level Power Electronics, MLPE), entwickelt für die Kompatibilität mit den leistungsstärksten PV-Modulen auf dem Markt, einschließlich der bifazialen Modelle der nächsten Generation. Außerdem wird das Unternehmen eine Präsentation der neuesten zeitsparenden Verbesserungen des Systeminbetriebnahmeprozesses für die EI-Residential-Lösung sowie lokalisierte Schulungsinhalte auf der Tigo-Academy-Plattform geben.

Auf der Messe wird Tigo seine Plattform EI Residential vorstellen, eine integrierte Energiespeicherlösung, die die Solarproduktion optimiert und gleichzeitig ein flexibles Energiemanagement durch modulare Speicherung bietet. Dieses All-in-One-System für Wohngebäude enthält auch eine E-Mobilitätslösung. Es ermöglicht eine fortschrittliche Überwachung über die Softwareplattform Energy Intelligence und verschafft Installateuren und Eigentümern des Systems einen umfassenden Überblick über die Systemleistung. Außerdem können sie den Energieverbrauch effizient über den Display ihres Smartphones verwalten. Italien nähert sich dem Meilenstein von 2 Millionen installierten und netzgekoppelten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen). Die Verbesserungen, die Tigo in Bezug auf die Installationsgeschwindigkeit und die Solarleistung erzielt hat, werden daher einen entscheidenden Beitrag zur Zukunft der Energiewirtschaft des Landes leisten. Vor allem auf dem italienischen Markt kann die installierte Basis der überwachten Tigo-Systeme durch Optimierung von durchschnittlich mehr als 7 wiedergewonnener Energie profitieren, und einige Systeme erreichen sogar bis zu 40 wiedergewonnener Energie.

"Mit Tigo EI Residential haben wir das perfekte Gleichgewicht zwischen einfacher Installation und Vielseitigkeit des Systems gefunden. So können wir unseren Kunden nicht nur eine effiziente Lösung anbieten, sondern auch eine, die sich wirklich an ihre sich ändernden Energiebedürfnisse anpasst", sagte Bruno Bombardieri, Managing Director von Biotech Energy, einem von Tigo zertifizierten Installateur in Italien. "Aber der eigentliche Durchbruch ist die Energy Intelligence-Software: Sie ermöglicht es uns zum einen, Systeme intuitiv aus der Ferne zu überwachen und zu verwalten, wodurch Vor-Ort-Einsätze reduziert und die Serviceeffizienz verbessert werden. Zum anderen bietet sie Hausbesitzern eine beispiellose Kontrolle über ihre Energie. Dank Tigo produzieren die Systeme unserer Kunden durch Optimierung durchschnittlich 15 wiedergewonnene Energie, was für die Systembesitzer einen echten finanziellen Vorteil darstellt."

Bei der Produktlinie TS4-X liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Stromgestehungskosten (Levelized Cost Of Energy, LCOE). Sie bietet Installateuren mehr Freiheit bei der Installation der Module, die die erforderliche Leistung für die Anwendungen ihrer Kunden liefern, und senkt die Arbeitskosten durch ein schraubenloses Design und den Wegfall zusätzlicher Erdungskabel. Die Produktreihe beinhaltet das TS4-X-O mit Optimierung, erweiterter Überwachung auf Modulebene und Schnellabschaltung, das TS4-X-S mit erweiterter Überwachung und Schnellabschaltung sowie das TS4-X-F, das nur über eine Schnellabschaltung verfügt. Alle Modelle verfügen über eine 25-A-Isc-Bewertung und eine maximale Eingangsspannung von 80 V mit Plug-and-Play-Unterstützung für alle Solarmodule bis zu 800 W. Neben der Option für den selektiven Einsatz von Optimierern bietet TS4-X als erstes Gerät seiner Klasse die Möglichkeit einer vor Ort aufrüstbaren Überwachung, ohne dass Hardware ausgetauscht werden muss, sowie einen integrierten Überstrom- und Übertemperaturschutz. Eine neue MFRS-Funktion (Multi-Factor Rapid Shutdown) über kabelgebundene SPS- und drahtlose Verbindungen kann in energiekritischen Anwendungen für mehr Sicherheit und Leistung bei Notfalleinsätzen sorgen.

"Innovation im Bereich Solar-Photovoltaik bedeutet, Installateuren die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie die Betriebskosten senken und den Energieertrag maximieren können. Mit TS4-X hat Tigo seine Vorreiterrolle weiter zementiert, da das Unternehmen Marktbedürfnisse mit vielseitigen Lösungen antizipiert", so Mirko Bindi, Senior VP of Sales EMEA MD Europe bei Tigo Energy. "Tigo war schon immer führend bei Innovationen im Bereich MLPE und hat Lösungen entwickelt, die nicht nur die Herausforderungen von heute angehen, sondern auch den Markt auf die von morgen vorbereiten. Die TS4-X-Produktlinie ist ein perfektes Beispiel für diese Vision: eine Lösung, die sich dank ihrer hohen Kompatibilität mit praktisch jedem Modul und Tausenden von Wechselrichtern universell einsetzen lässt und Installateuren und Systembesitzern intelligente Funktionen bietet, die die Leistung steigern und die Verwaltung vereinfachen."

Tigo möchte seine Installateure bestmöglich bei ihrer Arbeit unterstützen und wird daher auch Updates in italienischer Sprache für seine Tigo Academy-Plattform bereitstellen. Die Tigo Academy ist eine On-Demand-Schulungsressource, die europäische Spezialisten für Photovoltaik dazu befähigen soll, Tigo-Lösungen fachgerecht zu installieren. Die Tigo Academy ist auch der erste Schritt zu einer Tigo-Zertifizierung und zur Teilnahme am Tigo Certified Installer Program, dem bereits mehr als 50 Solarexperten in ganz Europa angehören. Qualifizierte Installateure haben außerdem die Möglichkeit, exklusive Preise für die schnellste Absolvierung des Schulungsprogramms auf der KEY 2025 zu gewinnen.

Vertreter von Tigo Energy werden vom 5. bis 7. März 2025 auf der KEY im Rimini Exhibition Center, Halle D3, Stand 310, vertreten sein. Wenn Sie ein Treffen mit einem Tigo-Vertreter vereinbaren oder die Partner von Tigo auf der Veranstaltung kennenlernen möchten, besuchen Sie bitte die eigens dafür eingerichtete Veranstaltungsseite.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarsystemen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimizer-Technologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Echtzeit-Energieüberwachung und bieten eine schnelle Abschaltung auf Modulebene, die vom Code gefordert wird. Das Unternehmen entwickelt und fertigt auch Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen mit Speicher für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

