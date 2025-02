Der Nasdaq 100 hat trotz der heutigen Rally seinen Aufwärtstrend gebrochen - nun warten alle auf Nvidia und hoffen, dass eine erneute KI-Euphorie den Schaden wieder reparieren kann. Das Narrativ der Besten aller Welten aber ist an der Wall Street ins Straucheln gekommen: die US-Wirtschaft wird immer schwächer, Trump will aber dennoch an den Zöllen ...

