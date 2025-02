Der Energiekonzern verzeichnet Kurszuwachs von 1,9 Prozent auf 30,72 Euro, obwohl Quartalsumsatz und Gewinn je Aktie deutlich unter Vorjahreswerten liegen.

Die Aktie des Energiekonzerns RWE verzeichnete am Mittwoch eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf legte das Papier um 1,9 Prozent zu und erreichte einen Wert von 30,72 Euro. Der Tageshöchststand lag bei 30,75 Euro, während der Handelstag bei 30,48 Euro begann. Das Handelsvolumen belief sich auf 977.632 Aktien. Diese Kursentwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalszahlen, die RWE am 13. November präsentiert hatte. Für das am 30. September 2024 beendete Quartal wies der Konzern einen Gewinn je Aktie von 1,56 Euro aus, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 2,44 Euro darstellt. Auch der Umsatz schrumpfte erheblich um 21,9 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro, verglichen mit 6,07 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Trotz dieser rückläufigen Geschäftszahlen bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. Im Durchschnitt setzen die Experten ein Kursziel von 41,81 Euro für die RWE-Aktie - was einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial von über 36 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,02 Euro je Aktie.

Langfristige Perspektive und Dividendenaussicht

Mit Blick auf die langfristige Entwicklung befindet sich die RWE-Aktie derzeit in einer interessanten Position. Der aktuelle Kurs liegt etwa 18,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,35 Euro, das am 16. Mai 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 27,76 Euro vom 19. Dezember 2024 besteht hingegen ein Puffer von rund 9,64 Prozent. Positiv stimmt Anleger auch die Dividendenprognose: Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Ausschüttung von 1,10 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,00 Euro darstellt. Die Vorlage der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 20. März 2025 erwartet und dürfte weitere Aufschlüsse über die künftige Entwicklung des Energiekonzerns geben.

