Vancouver, British Columbia - 22. April 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. ("Inspiration" oder das "Unternehmen") (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (ISPNF: OTC) freut sich bekannt zu geben, dass es sein US-Aktiensymbol - ISPNF - erhalten hat und nun am OTC-Markt notiert ist. Das Unternehmen hat bereits das Verfahren zur Erlangung der DTC-Berechtigung eingeleitet, welches voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein sollte. Dieser Meilenstein wird für US-amerikanische Investoren eine erhebliche Verbesserung des Zugangs und der Handelseffizienz bedeuten.

Zusätzlich zu dem US-Listing hat sich das Unternehmen ein deutsches Listing unter der WKN: A40GPX gesichert, wodurch sich seine Präsenz auf den europäischen Märkten ausweitet und sich die globale Sichtbarkeit für Investoren erhöht.

Chief Executive Officer Charles Desjardins erklärte: "Die Sicherung unseres US-Listings öffnet die Tür zum größten Investmentmarkt der Welt. Wir sind nun in der Lage, unsere Sichtbarkeit und Investorenbasis erheblich auszuweiten. Sobald die DTC-Berechtigung bestätigt wird, beabsichtigen wir den Start einer aggressiven Marketingkampagne in den Vereinigten Staaten. In Verbindung mit unserem kürzlich erfolgten deutschen Listing legen wir die Grundlagen für eine breit angelegte globale Präsenz in Zeiten einer beträchtlichen Unternehmensdynamik. Wir bereiten uns auf eine aktive Explorationssaison auf unserem Gold- und Kupferprojekt Rottenstone North vor, gerade als Gold Rekordstände verzeichnet. Mit weniger als 20 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien könnte jeglicher Explorationserfolg einen bedeutenden Mehrwert für Aktionäre schaffen. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen, während wir beginnen, eine fokussierte Wachstumsstrategie einzuführen."

Strategische Exploration in einer bewährten Bergbauregion

Das Projekt Rottenstone North befindet sich im hoch aussichtsreichen Gebiet Rottenstone von Saskatchewan, einem nordöstlich-südwestlichen geologischen Korridor, der die ehemals produzierende Mine Rottenstone beinhaltet. Von 1965 bis 1968 produzierte diese Mine etwa 26.000 Tonnen an hochgradigem Erz, darunter 3,28 Prozent Nickel, 1,83 Prozent Kupfer sowie 9,63 Gramm Platin, Palladium und Gold pro Tonne.

Das Projekt von Inspiration liegt direkt neben dem Projekt Rottenstone Southwest von Ramp Metals. Bei einer im Juni 2024 gemeldeten Entdeckung berichtete Ramp von mehreren hochgradigen Goldzonen, darunter 73,55 Gramm Gold pro Tonne und 19,50 Gramm Silber pro Tonne auf 7,5 Metern, samt einem herausragenden Abschnitt von 182 Gramm Gold pro Tonne und 60,8 Gramm Silber pro Tonne auf 1,5 Metern.

Auch wenn die Ergebnisse auf nahe gelegenen Konzessionsgebieten keine Garantie für ähnliche Ergebnisse auf dem Gelände von Inspiration sind, zeigen sie doch das geologische Potenzial der Region.

Warum es sich lohnt, Inspiration Energy Corp. im Auge zu behalten

- US-Handelssymbol: ISPNF

- Deutsches Listing: WKN A40GPX

- DTC-Berechtigung in Kürze erwartet, um Investorenzugang in den USA zu optimieren

- Dual-Listing-Strategie dehnt die globale Aktionärsreichweite aus

- Das Vorzeige-Gold- und Kupferprojekt Rottenstone North befindet sich in der Nähe jüngster hochgradiger Entdeckungen

- Rekordstände beim Handel von Gold geben der bevorstehenden Exploration Rückenwind

- Enge Aktienstruktur mit weniger als 20 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien

- Explorationserfolg könnte übergroße Renditen liefern

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Konzessionsgebiete zu entdecken und zu erschließen, die langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen können, angefangen bei seinem Vorzeige-Projekt Rottenstone North in Saskatchewan. Weitere Informationen können Sie den Angaben des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) entnehmen.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

Email: mailto:info@inspiration.energy

Weder die kanadische Börse noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79307Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79307&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4577022078Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19254069-inspiration-energy-corp-sichert-us-listing-visiert-globales-wachstum-explorationsvorteil