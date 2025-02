NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach Geschäftszahlen von 523 auf 559 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Trends des Rückversicherers seien über alle Geschäftsbereiche hinweg sehr stark, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein zweites Jahr mit steigender Dividende spiegele das wider./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 14:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 14:24 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008430026