Der Gesundheitskonzern Fresenius SE verzeichnete am Mittwoch einen beeindruckenden Kursanstieg an der Börse. Die Aktie legte im XETRA-Handel um 6,2 Prozent zu und erreichte 38,84 Euro. Zeitweise kletterte der Kurs sogar auf 39,63 Euro, was nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von Februar 2025 liegt. Besonders bemerkenswert ist der Wertzuwachs im Jahresvergleich: Die Aktie notiert derzeit fast 60 Prozent über ihrem Tiefstand vom März 2024. Diese positive Entwicklung wird von Analysten unterstützt, die ein durchschnittliches Kursziel von 42,61 Euro prognostizieren. Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 44 Euro.

Umbau und Dividendenrückkehr tragen Früchte

Die Kursgewinne wurden durch überzeugende Unternehmenszahlen angetrieben. Fresenius erzielte im vergangenen Jahr ein organisches Umsatzwachstum von acht Prozent auf 21,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg zu konstanten Wechselkursen um beachtliche 10 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro. Besonders die Geschäftsbereiche Kabi und Helios entwickelten sich positiv. Der Generikaanbieter Kabi verzeichnete ein Umsatzplus von 9 Prozent, während die Krankenhausgruppe Helios um 6 Prozent zulegen konnte. Erfreulich für Aktionäre: Nach einer Nullrunde im Vorjahr zahlt Fresenius wieder eine Dividende von einem Euro je Aktie. Künftig sollen 30 bis 40 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses als Dividende ausgeschüttet werden. Auch das Kostensenkungsprogramm des Konzerns übertraf mit Einsparungen von knapp einer halben Milliarde Euro die eigenen Ziele. Für 2025 peilt das Management unter Konzernchef Michael Sen ein organisches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent an, während das bereinigte Betriebsergebnis um drei bis sieben Prozent steigen soll.

