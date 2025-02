Target Corporation hat eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen amerikanischen Sportbekleidungshersteller Champion bekanntgegeben. Die exklusive Kollektion umfasst über 500 Artikel aus den Bereichen Bekleidung, Accessoires und Sportartikel für Erwachsene und Kinder. Die ersten Produkte werden ab August in allen Target-Filialen sowie im Onlineshop erhältlich sein. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in Targets fortlaufender Strategie, Partnerschaften mit führenden Marken wie Apple, Disney, Kendra Scott, Levi's und Ulta zu etablieren.

Positiver Marktausblick

Die Ankündigung scheint bei Anlegern gut anzukommen. Im vorbörslichen Handel an der New Yorker Börse verzeichnete die Target-Aktie bereits einen leichten Anstieg von 0,18 Prozent auf 127,62 US-Dollar. Die Partnerschaft mit der seit 1919 bestehenden Sportmarke Champion, die zum Portfolio der Authentic Brands Group gehört, könnte Target dabei helfen, seine Position im wettbewerbsintensiven Einzelhandelssektor weiter zu stärken. Besonders hervorzuheben ist, dass die meisten Artikel der neuen Kollektion unter 40 US-Dollar kosten werden, was der Preispolitik des Unternehmens entspricht, hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Rick Gomez, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Target, betont die Einzigartigkeit dieser Verbindung zwischen Champions Sportbekleidungstradition und Targets Stilkompetenz.

