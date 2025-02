Führungskräfte veräußern Anteile zur Steuerdeckung, während positive Analysteneinschätzungen und Fortschritte bei AMD-Therapie Axpaxli das Unternehmensprofil stärken.

Der Biotechnologiekonzern Ocular Therapeutix, Inc. (NASDAQ: OCUL) mit einer Marktkapitalisierung von 1,06 Milliarden Dollar verzeichnete kürzlich mehrere Aktienverkäufe durch seine Führungsriege. Executive Chairman, Präsident und CEO Pravin Dugel veräußerte 21.475 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 6,87 Dollar, was einem Gesamtwert von etwa 147.533 Dollar entspricht. Diese Transaktion erfolgte im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans, der am 21. Februar 2024 eingerichtet wurde. Nach diesem Verkauf hält Dugel weiterhin direkt 3.520.318 Unternehmensanteile. Ähnliche Verkäufe tätigten auch Chief Scientific Officer Jeffrey S. Heier, der 3.061 Aktien für insgesamt 21.029 Dollar veräußerte, sowie Chief Strategy Officer Sanjay Nayak, der 1.895 Aktien im Wert von etwa 12.961 Dollar verkaufte. Alle drei Transaktionen dienten der Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units und waren keine diskretionären Handelsgeschäfte.

Klinische Fortschritte beeinflussen Analysteneinschätzungen

Die Aktie von Ocular Therapeutix steht derzeit im Fokus von Anlegerinteresse, besonders aufgrund der Fortschritte bei klinischen Studien für Axpaxli, ein Medikament zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (AMD). Die Phase-3-Studie SOL-1 hat erfolgreich über 300 Patienten randomisiert, wobei erste Ergebnisse im vierten Quartal 2025 erwartet werden. Diese schnelle Patientenrekrutierung deutet auf ein starkes Interesse an der potenziellen Therapie hin. Mehrere Analysten bewerten die Aktie positiv: Raymond James bekräftigte ein "Strong Buy"-Rating mit einem Kursziel von 19,00 Dollar, H.C. Wainwright bestätigte ein "Buy"-Rating mit einem Ziel von 15,00 Dollar, und Baird hielt an seiner "Outperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 17,00 Dollar fest. Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit überverkauft sein könnte, was potenzielle Kaufgelegenheiten bietet. Die Quartalsergebnisse des Unternehmens werden am 6. März 2025 erwartet.

