Rohstoffe der Zukunft...: Gold, Silber & Kupfer: Die nächste Mega-Welle rollt an - Diese Bohrergebnisse sind wahrlich Gamechanger!

Gold, Silber und Kupfer sind essenzielle Metalle mit vielfältigen Anwendungen und einer bedeutenden Rolle auf den globalen Märkten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold, wer weiß das nicht, gilt seit Jahrtausenden als Symbol für Reichtum und Stabilität. Es wird nicht nur für Schmuck und als Wertspeicher genutzt, sondern findet auch in der Elektronikindustrie aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit immer mehr Anwendungsbereiche. Aktuell verzeichnet der Goldpreis eine stabile Entwicklung, beeinflusst durch geopolitische Faktoren und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Silber ist bekannt für seine industrielle Vielseitigkeit. Neben der Verwendung in Schmuck und als Anlageobjekt spielt es eine entscheidende Rolle in der Elektronik, Fotografie und Medizin. Der Silberpreis hat in den letzten Monaten ein 13 Jahres-Hoch erreicht, was auf eine Kombination aus Angebotsknappheit und steigender Nachfrage zurückzuführen ist.

Kupfer ist unverzichtbar für die moderne Industrie, insbesondere im Bauwesen und in der Elektrotechnik. Seine hervorragende Leitfähigkeit macht es essenziell für elektrische Installationen und erneuerbare Energien. Jüngste Marktbewegungen zeigen einen Anstieg des Kupferpreises, der durch Produktionsunterbrechungen in Chile und politische Entwicklungen beeinflusst wird.

Eine gute Entwicklung, vor allem für gute Unternehmen, die immer wieder mit guten Nachrichten aufwarten können, wie beispielsweise Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY)!

Endeavour Silver und Meridian Mining: Beeindruckende Bohrergebnisse und mächtige Mineralisierungen inklusive

Von Mexiko nach Brasilien sind es schon einige Tausende Kilometer Entfernung, doch in Sachen bombastische Bohrerfolge und Entdeckungen hochgradiger Mineralisierungen sind sich beide Länder mitunter näher als man vermuten möchte. Das unterstreichen die jüngsten Meldungen der beiden Gold-Silber-Power-Player Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) und Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY) auf besonders beeindruckende Art und Weise. Doch der (geografischen) Reihe nach:

Im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato, ganz nebenbei die Region mit der zweithöchsten historischen Silberproduktion des Landes, betreibt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) sein Mega-Asset "Bolañitos'. Diese Mine sitzt auf fantastischen und vor allem bestätigten Reserven von satten 865.000 Unzen Silberäquivalent (AgÄq), 273.000 Unzen Goldäquivalent (AuÄq), oder anders ausgedrückt 235.000 Unzen Silber und auf 79.000 Unzen Gold mit sensationellen Gehalten von im Schnitt 74 g/t Ag, 2,48 g/t Au bzw. 273 g/t AgÄq.

Quelle: Endeavour Silver

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres brachte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) dort ein übertageDiamantbohrprogramm an den Start, um diese an sich schon fetten Ressourcen zu erweitern und die Lebensdauer der "Bolañitos'-Mine zu verlängern. Im Fokus stand hierbei die nördliche Erweiterung der hochgradigen Ader "La Luz', in einem Gebiet, in welchem Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) bereits vor einigen Jahren schon abgebaut hat und das praktisch nur einen "Nugget-Wurf' weit entfernt von der Mine "Asunción' entfernt ist.

Quelle: Endeavour Silver

Die jetzt veröffentlichten erstklassigen Explorationsergebnisse sprechen dabei auf beeindruckende Weise für sich. So lieferte Bohrung LZ46-3 grandiose 1,17 g/t Au und 449 g/t Ag für 542 g/t AgÄq über 1,02 m, einschließlich herausragender 1,73 g/t Au und 798 g/t Ag für 936 g/t AgÄq über 0,38 m aus der "La Luz'-Ader.

Quelle: Endeavour Silver

Bohrung LZ48-1 stand dem mit super-fetten 2,43 g/t Au und 1.063 g/t Ag für 1.258 g/t AgÄq über 1,62 m, einschließlich 9,61 g/t Au und 4.070 g/t Ag für 4.839 g/t AgÄq über 0,34 m in nichts nach.

Aktuelle und künftige Explorationserfolge der Extraklasse!

Insgesamt hat Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) bisher 2.000 Bohrmeter in diesem vielversprechenden Zielgebiet zurückgelegt und dabei eine hochgradige Mineralisierung auf einer Länge von satten 100 m bis in eine Tiefe von 200 m umrissen. Die Potenzial-Praline auf dieser hochkarätigen Torte ist, dass dieses Gebiet nach Süden und in die Tiefe weiterhin offen ist. Umso gespannter dürfen wir auf weitere erstklassige Ergebnisse sein, die mit der Fortsetzung der Bohrungen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres sicher gemeldet werden.

Das stimmt natürlich auch Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver zuversichtlich:

"Mit den jüngsten Bohrergebnissen konnten wir erneut beweisen, dass "Bolañitos' einen Betrieb der Extraklasse darstellt, mit mächtigem Potenzial auf eine signifikante Erhöhung der Ressourcen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Zudem haben wir damit unterstrichen, dass wir seit über 17 Jahren unsere Explorationserfolge gezielt und erfolgreich als dynamischen Treiber für weiteres Wachstum einsetzen."

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=LF1KAXYMjXc

Fazit: Endeavour Silver entfesselt das nächste Silber-Gold-Highlight!

Was für ein Paukenschlag! Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) beweist mit den neuesten Bohrergebnissen erneut, dass "Bolañitos' ein absolutes Schwergewicht im mexikanischen Silber-Gold-Sektor ist. Die hochgradigen Treffer der "La Luz'-Ader sprechen eine deutliche Sprache: Hier steckt noch enormes Potenzial - und das in einer der produktivsten Silberregionen der Welt!

Besonders spannend: Die Mineralisierung erstreckt sich bereits über 100 m Länge und bleibt nach Süden und in die Tiefe offen - ein klares Signal, dass hier noch längst nicht Schluss ist! Weitere Volltreffer sind also nur eine Frage der Zeit!

CEO Dan Dickson bringt es auf den Punkt: "Bolañitos' ist ein Erfolgsprojekt mit Mega-Perspektiven, das nicht nur die Mine, sondern auch den Aktienkurs von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) nachhaltig beflügeln könnte. Wer also auf explosives Silber- und Goldpotenzial setzt, kommt an Endeavour Silver nicht vorbei!

Meridian Mining meldet multiple Volltreffer bei "Cabaçal'!

Einige Tausend Kilometer weiter im Süden, im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso, befindet sich Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY) Ausnahme-Asset "Cabaçal'. Der Cluster an vulkanogenen Massivsulfid-Erzlagerstätten ("Volcanogenic massive sulfide ore deposits', "VMS') trägt mit phänomenalen Mineralressourcen von geschätzten 52,9 Millionen Tonnen mit grandiosen Gehalten von 0,6 g/t Au, 0,3 % Cu und 1,4 g/t Ag in der Kategorie "Angezeigt' und zusätzlichen "abgeleiteten'-Ressourcen von 10,3 Millionen Tonnen bei Gehalten von 0,7 g/t Au, 0,2 % Cu und 1,1 g/t Ag inklusive einer hochgradigenoberflächennahen Zone, die den Bau einer Starter-Mine unterstützt, eine unbändige Produktionspower in sich.

Quelle: Meridien Mining

Sein mächtiges Potenzial wird mit den jetzt veröffentlichten Ergebnissen aktueller Bohrungen mehr als bestätigt. So förderten gleich mehrere Bohrungen oberflächennahe, super-hochgradige Resultate zutage, darunter die sensationellen 6,5 g/t AuÄq (4,4 % CuÄq) in nur 95,3 m Tiefe und über 20,9 m aus Bohrloch CD-639, einschließlich 9,2 g/t AuÄq (6,2 % CuÄq) in 104 m Tiefe und über 7,1 m.

Quelle: Meridian Mining

Diesen illustren Reigen setzt unter anderem auch Bohrung CD-636 mit großartigen 2,6 g/t AuÄq (1,8 % CuÄq) über 26,6 m einschließlich 4,1 g/t AuÄq (2,7 % CuÄq) über 15,7 m ebenso beeindruckend fort wie Bohrloch CD-606 mit fantastischen 5,9 g/t AuÄq (4,0 % CuÄq) über 7,3 m.

Hochgradige Erweiterung der mächtigen "VMS'-Mineralisierung beeindruckend bestätigt!

Neben den an sich schon imposanten Ergebnissen findet sich in den Bohrresultaten vor allem auch die beeindruckende Bestätigung der hochgradigen Erweiterungen und Projektionen von "Cabaçal' seiner mächtiger "VMS'-Mineralisierung mit robusten Au-Cu-Ag-Gehalten. Das gilt sowohl für die "Central Copper'-Zone ("CCZ'), aus der Bohrung CD-639 seine sensationellen 6,5 g/t AuÄq (4,4 % CuÄq) in nur 95,3 m Tiefe über 20,9 m lieferte, wie auch für die "Eastern Copper'-Zone ("ECZ'), wo Bohrungen CD-636 und CD-606 ihre famosen Ergebnisse zutage förderten und wo aktuell gezielte Bohrungen die potenzielle "Starter-Mine' auffüllen, um Zonen mit historischen geologischen Daten zu bestätigen.

Alles in allem kann Gilbert Clark, CEO von Meridian Mining (WKN: A3EUQY), also mehr als zufrieden sein und zeigt sich entschieden, die jetzt veröffentlichten Ergebnisse als starken Motor für das weitere dynamische Wachstum seines Unternehmens zu nutzen:

"Mit den jetzt gemeldeten Bohrresultaten unterstreichen wir erneut und sehr eindrucksvoll, wie einzigartig "Cabaçals' Potenzial ist, das nächste mittelgroße Kupfer-Gold-Projekt in Brasilien zu werden. Sie zeigen zudem auch, dass unser geologisches Modell ein voller Erfolg war, da wir damit die jetzt explorierten, hochgradigen Ziele identifizieren konnten. Umso mehr freuen wir uns, die aktuellen ebenso wie künftige Ergebnisse in kommende Studien einfließen zu lassen, da sich unsere vorläufige Machbarkeitsstudie bereits in der letzten Phase befindet. Mit der jüngst abgeschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von 17,2 Mio. CAD sind wir auch finanziell optimal aufgestellt, um in diesem Jahr sowohl das Ressourcenentwicklungsprogramm von "Cabaçal' und "Santa Helena' sowie auch weitere Explorationsprogramme konzentriert und gezielt voranzutreiben."

Kaufempfehlung mit gewaltigem Kursziel! Bahnt sich hier ein MEGA-Coup an?

Mit einer klaren Kaufempfehlung und einem ambitionierten Kursziel von 2,60 CAD signalisiert Beacon Securities enormes Aufwärtspotenzial für diese Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von nicht einmal 0,50 CAD ergibt sich ein gigantisches Kurspotenzial von rund 450 %!

Quelle: Beacon Securities Limited

Michael Curran hob hervor, dass die Finanzierungen gesichert seien und sich das Management auf die Exploration und die neuesten Bohrergebnisse, die erneut sensationelle Treffer geliefert hätten, konzetrieren könne. Scheint so, als wären die Weichen für explosive Gewinne gestellt. Bleiben Sie am Ball!

Fazit: Meridian Mining auf der Überholspur - "Cabaçal' liefert Hochgradige-Treffer wie am Fließband!

Was für Volltreffer! Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen einmal mehr, dass Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY) mit "Cabaçal' ein absolutes Ausnahmeprojekt in den Händen hält. Hoche Kupfer-Gold-Silber-Gehalte, erstklassige Erweiterungspotenziale und eine oberflächennahe "Starter-Mine' - dieses Projekt vereint alles, was es braucht, um sich als kommender Top-Player im brasilianischen Rohstoffsektor zu positionieren!

Besonders die jüngsten Bohrresultate sind eine echte Sensation: Satte 6,5 g/t Goldäquivalent über 20,9 m, dazu fette Kupfer- und Silbergehalte - das sind Werte, die jede Explorationsfirma haben will! Und der Hammer: Das Potenzial nach Süden und in die Tiefe bleibt weiterhin offen!

CEO Gilbert Clark bringt es auf den Punkt: "Cabaçal' entwickelt sich zum nächsten mittelgroßen Kupfer-Gold-Projekt Brasiliens! Mit der abgeschlossenen Kapitalerhöhung von 17,2 Mio. CAD ist Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY) bestens gerüstet, um jetzt richtig durchzustarten und das Projekt in die nächste Wachstumsphase zu katapultieren.

Diese Story hat alles, um 2025 zum Mega-Highlight im Kupfer-Gold-Sektor zu werden! Anleger aufgepasst - Meridian Mining (WKN: A3EUQY) hat einen echten Gamechanger eingeleitet!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Endeavour Silver, Meridian Mining UK Societas, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Endeavour Silver, Meridian Mining UK Societas, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 26. Februar 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Endeavour Silver und Meridian Mining UK Societas, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Endeavour Silver oder Meridian Mining UK Societas, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, über "third parties'. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Endeavour Silver und/oder Meridian Mining UK Societas im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Endeavour Silver und Meridian Mining UK Societas halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

