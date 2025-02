Bystronic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Rückläufiger Auftragseingang und Nettoumsatz stabilisierten sich

Betriebsergebnis (EBIT) bereinigt von CHF -47 Mio.

Neue Organisationstruktur und Restrukturierung mit jährlichen Einsparungen von über CHF 60 Mio. und einmaligen Kosten von CHF 37 Mio.

Dividende von CHF 4.00 pro Namenaktie A vorgeschlagen Kennzahlen Mio. CHF 2024 2023 in % in % k.W.1 Auftragseingang 625.4 794.0 (21.2) (18.6) Nettoumsatz 648.3 930.1 (30.3) (28.1) Auftragsbestand 239.2 252.9 (5.4) (8.5) Betriebsergebnis (EBIT) bereinigt (47.4) 54.4 > (100) - in % Nettoumsatz (7.3%) 5.8% - Betriebsergebnis (EBIT) 2 (84.0) 54.4 > (100) Jahresergebnis 2 (67.6) 41.9 > (100) - Ergebnis je Namenaktie A in CHF (32.67) 20.28 > (100) - Betrieblicher Free Cashflow 1.2 34.0 - - Dividende je Namenaktie A in CHF 4.00 12.00 - - Durchschnittliche Vollzeitstellen 3'268 3'573 (8.5) - 1 zu konstanten Wechselkursen

2 inklusive Restrukturierung und Wertbeeinträchtigungen

Zürich, 27. Februar 2025 - Bystronic sah sich im Gesamtjahr 2024 mit wirtschaftlichen Unsicherheiten, einer anhaltend konjunkturellen Schwäche und internen Herausforderungen, insbesondere bei der Umsetzung von Gesamtlösungen, konfrontiert. Der Umsatz war deutlich rückläufig und die Kosten konnten trotz Einsparungen nicht gedeckt werden, was zu einem Verlust führte. Da die zu Jahresbeginn eingeleiteten Kostenreduktionsmassnahmen sich als unzureichend erwiesen, lancierte Bystronic einen umfangreichen Massnahmenplan zur nachhaltigen Steigerung der Profitabilität und einer optimierten Positionierung als Gesamtlösungsanbieter. Einmalkosten dieser Restrukturierung belasteten das Ergebnis zusätzlich.



Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic seit Juli 2024, sagt: «2024 war geprägt von wirtschaftlichen Unsicherheiten und internen Herausforderungen. Mit der notwendigen Restrukturierung und Reorganisation haben wir uns an die neue Marktrealität angepasst und wesentliche Veränderungen bereits im vierten Quartal implementiert. Die Motivation unserer Mitarbeitenden, unsere Innovationskraft und die positiven Effekte der Transformation werden Bystronic für die Zukunft stärken.»



Auftragseingang und Umsatz

Bystronic verzeichnete 2024 einen Rückgang des Auftragseingangs um 21% auf CHF 625 Mio. (-19% zu konstanten Währungskursen). Das Marktumfeld war herausfordernd und das gesamtwirtschaftliche Umfeld schwierig. Der Rückgang der globalen Produktionsaktivität setzte sich fort. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) liegen in den wesentlichen Industriemärkten seit dem 4. Quartal 2022 unter der Marke von 50, was auf eine anhaltende Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hinweist. Entsprechend zurückhaltend agierten unsere Kunden.



Die Herausforderungen in der Projektausführung und Kundenzufriedenheit wirkten sich auf die Marktposition aus. Kunden waren gegenüber Bystronic-Gesamtlösungen zurückhaltender, was sich negativ auf den Auftragseingang auswirkte.



Bystronic erzielte 2024 einen Umsatz von CHF 648 Mio., was einem Rückgang von 30% entspricht (-28% bei konstanten Währungskursen). Dabei ist jedoch der starke Basiseffekt zu berücksichtigen: Der Vorjahresumsatz wurde durch den hohen Auftragsbestand zu Beginn des Jahres 2023 positiv beeinflusst.



Betriebsergebnis und Jahresergebnis

Auf Stufe Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete Bystronic einen Verlust von 84 Mio. (2023: Gewinn von CHF 54 Mio.). Dieser resultiert aus Überkapazitäten und einem hohen Fixkostenanteil. Trotz Kostenreduktionsmassnahmen konnte der Einbruch beim Umsatz nicht kompensiert werden, und Bystronic war nicht in der Lage, ein positives Betriebsergebnis (EBIT) auszuweisen.



Um die Profitabilität nachhaltig zu steigern, lancierte Bystronic im September 2024 eine Restrukturierung. Im EBIT enthalten sind Restrukturierungsaufwendungen und Wertbeeinträchtigungen von CHF 37 Mio., welche auf diesen Massnahmenplan zurückzuführen sind und das Ergebnis zusätzlich belasteten. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF -47 Mio.



Bystronic schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresergebnis von CHF -68 Mio. (2023: CHF +42 Mio.) ab.



Betrieblicher Free Cashflow und Eigenkapitalquote

Bystronic konzentrierte sich auf die Optimierung des Nettoumlaufvermögens und erzielte trotz des negativen Jahresergebnisses einen leicht positiven betrieblichen Free Cashflow von CHF 1.2 Mio. Das Nettoumlaufvermögen reduzierte sich um 36% und damit im Verhältnis zum Umsatz überproportional. Zum 31. Dezember 2024 lag die Eigenkapitalquote aufgrund des reduzierten Umlaufvermögens bei 69.2% (im Vergleich zu 71.3% am Vorjahresstichtag).



Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 22. April 2025 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 für die Namenaktie A und von CHF 0.80 für die Namenaktie B. Insgesamt werden damit CHF 8 Mio. an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet. Dieser Antrag reflektiert trotz des Verlusts die weiterhin solide Liquiditätssituation der Gruppe und liegt im Rahmen der Dividendenpolitik. Diese sieht vor, jeweils ein Drittel bis zur Hälfte des Ergebnisses auszuschütten, wobei die Liquiditätssituation und die zukünftigen Bedürfnisse der Gruppe in Betracht gezogen werden.



Neue Organisationsstruktur und Restrukturierung

Bystronic hat im September 2024 eine umfassende Restrukturierung beschlossen, um sich näher bei den Kunden zu positionieren und die Kostenbasis zu reduzieren. Im Rahmen der Restrukturierung wurde die regionale Organisationsstruktur durch eine divisionale Struktur ersetzt, wodurch die Konzernleitung auf vier Mitglieder verkleinert wurde. Neben der bereits etablierten Servicedivision werden die Kompetenzen im Maschinengeschäft, Automation und Software in der Division Systems gebündelt, um Kunden besser bedienen zu können, die Positionierung als Gesamtlösungsanbieter zu stärken und agiler auf Marktbedürfnisse einzugehen.



Weitere Restrukturierungsmassnahmen betreffen die verstärkte Nutzung von Synergien. Dazu zählen die Zusammenlegung von Gruppenfunktionen sowie die Konsolidierung globaler Betriebsstrukturen.



Die Optimierung der Overhead-Strukturen und die Anpassung der Produktions-kapazitäten wurden im Geschäftsjahr 2024 weitgehend kommuniziert und sind nun in der Umsetzung. Am Standort in Niederönz (Schweiz) erfolgte per Jahresende 2024 der Abbau von 84 Stellen. Die Schliessung der Produktion für Automationslösungen in Italien wird per Ende des ersten Quartals 2025 grösstenteils vollzogen sein.



Die strukturellen Anpassungen führen insgesamt zu einer Reduktion von etwa 600 Vollzeitstellen und jährlichen Einsparungen von über CHF 60 Mio. wobei rund CHF 40 Mio. bereits im Jahr 2025 einen positiven Beitrag leisten werden. Diese Massnahmen sollen die Profitabilität über die gesamten Konjunkturzyklen jederzeit sicherstellen.



Ausblick

2025 wird für Bystronic ein Übergangsjahr. Bystronic geht von einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld und im ersten Halbjahr von einem Auftragseingang auf dem Niveau der letzten Quartale aus. Ab dem dritten Quartal rechnet Bystronic damit, Marktanteile zurückzugewinnen. Dies wird sich im Jahr 2026 in steigenden Umsätzen widerspiegeln.



Aufgrund des niedrigeren Auftragsbestands zu Beginn des Jahres und der Frankenstärke erwartet Bystronic für das Gesamtjahr 2025 einen leicht rückläufigen Umsatz sowie erneut einen Verlust. Insgesamt rechnet die Gruppe mit einem schwachen Jahresbeginn und einer Verbesserung im Laufe des Jahres.



Dank bewährter Strategie, der neuen divisionalen Organisationsstruktur, einer optimierten Kostenstruktur und der intakten strukturellen Wachstumstreiber sieht sich Bystronic solide für die Zukunft aufgestellt. Über die Konjunkturzyklen hinweg erwartet Bystronic eine durchschnittliche EBIT-Marge von 5-7% zu erzielen.



Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

