Die Allianz AG verzeichnet derzeit bemerkenswerte Kurssteigerungen an der Börse. Am Mittwoch erreichte die Aktie des Versicherungsriesen ein neues 52-Wochen-Hoch bei 334,70 Euro im XETRA-Handel. Der Tagesgewinn betrug 2,67 Prozent, was die positive Entwicklung des Wertpapiers unterstreicht. Im laufenden Jahr konnte die Aktie bereits um nahezu 12 Prozent zulegen - eine beachtliche Performance in einem herausfordernden Marktumfeld. Diese Kursentwicklung wird von Marktbeobachtern mit der zukunftsorientierten Strategie des Konzerns in Verbindung gebracht, insbesondere mit den verstärkten Investitionen in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Versicherungskonzern setzt seit 2020 verstärkt auf die Weiterbildung seiner Mitarbeiter im KI-Bereich und verfolgt eine umfassende Qualifizierungsstrategie. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Bildungsprogrammen an, die auf unterschiedliche Kompetenzniveaus zugeschnitten sind. Die Nachfrage nach diesen Programmen ist enorm - allein im vergangenen Jahr nahmen mehr als 12.000 Mitarbeiter am sogenannten "AI Run" teil, was das große Interesse innerhalb der Belegschaft verdeutlicht.

Kritik am nationalen Hochwasserschutzprogramm

Neben den erfreulichen Börsenentwicklungen macht die Allianz derzeit auch mit Kritik am deutschen Hochwasserschutz Schlagzeilen. Frank Sommerfeld, Chef der Allianz Versicherungs-AG, bemängelte gegenüber dem "Tagesspiegel" die langsamen Fortschritte beim nationalen Hochwasserschutzprogramm, das als Reaktion auf das verheerende Hochwasser von 2013 ins Leben gerufen wurde. Nach über einem Jahrzehnt seien gerade einmal drei Prozent der geplanten Maßnahmen abgeschlossen, fünf Prozent befänden sich in der Phase der Fertigstellung und 14 Prozent im Bau. Bei mehr als drei Viertel der Vorhaben sei noch nicht einmal begonnen worden. "Bei diesem Tempo sind wir im Jahr 2150 fertig", kritisierte Sommerfeld und warnte: "Wer am Deichschutz spart, sorgt für die Katastrophen der Zukunft." Die von Experten prognostizierte Zunahme extremer Niederschlagsereignisse infolge des Klimawandels könnte die Schadenssummen für Versicherer wie die Allianz künftig deutlich erhöhen.

