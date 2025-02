AUD/JPY gibt zum dritten Mal in Folge nach und wird von einer Kombination von Faktoren unter Druck gesetzt - Wetten auf Zinserhöhungen der BoJ und Ängste vor einem Handelskrieg treiben weiterhin die Zuflüsse in den sicheren Hafen JPY - Der schwächere australische CPI-Wert am Mittwoch untergräbt den AUD und trägt zum Rückgang bei - Das Währungspaar ...

