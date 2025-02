EQS-Media / 27.02.2025 / 08:00 CET/CEST

HomeToGo erweitert sein internationales Angebot für Reisende um fünf neue, lokalisierte Webseiten in Kroatien, Tschechien, Ungarn, Slowenien und Indien Luxemburg, 27. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute den Markteintritt in 4 weitere Europäische Länder und Indien bekannt gegeben. Lokalisierte Webseiten sind damit jetzt auch verfügbar für Reisende in Kroatien ( www.hometogo.hr ), Tschechien ( www.hometogo.cz ), Ungarn ( www.hometogo.hu ), Slowenien ( www.hometogo.si ) und Indien ( www.hometogo.in ). Mit dieser Erweiterung macht HomeToGo seine weltweit größte Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen für noch mehr Reisende zugänglich und unterstreicht seine Vision, außergewöhnliche Unterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Mit der Einführung der neuen Märkte bietet die HomeToGo Gruppe nun lokalisierte Apps und Webseiten in mehr als 30 Ländern an - und ist damit in Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien sowie der Asien-Pazifik-Region vertreten. Bereits im Dezember 2024 wurden drei neue Märkte erfolgreich erschlossen: Finnland ( www.hometogo.fi ), Griechenland ( www.hometogo.gr ) und die Slowakei ( www.hometogo.sk ). Diese fortlaufende Erweiterung unterstreicht HomeToGos kontinuierliches Engagement, um weltweit Reisende mit seinem AI-gestützten Marktplatz und der intuitiven Suche nach Ferienunterkünften zu unterstützen. Zusätzlich zu HomeToGos unvergleichlicher Auswahl profitieren Reisende in den neu erschlossenen Märkten von den innovativen Technologielösungen des Unternehmens. Dazu gehört AI Sunny, HomeToGos AI-gestützter Reiseassistent, der direkte Unterstützung bei buchungsbezogenen Anfragen bietet. Darüber hinaus sind noch weitere fortschrittliche AI-Funktionen geplant, die in der Zukunft eingeführt werden. Diese Technologien ermöglichen eine schnelle und reibungslose Buchung, damit Reisende sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren können: unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Seit unserer Gründung vor über zehn Jahren ist HomeToGo kontinuierlich gewachsen - wir freuen uns, diesen Erfolg 2025 mit der Einführung von acht neuen Märkten in nur zwei Monaten weiter auszubauen. Diese Expansion stärkt nicht nur unsere globale Präsenz und schafft neue Umsatzchancen, sondern etabliert HomeToGo auch in diesen Regionen als führende Anlaufstelle für Ferienhäuser und -wohnungen. Immer wieder stellen wir fest: Reisende, die HomeToGo einmal genutzt haben, kommen gerne zurück. Wir freuen uns daher darauf, nun auch Gäste aus Kroatien, Tschechien, Finnland, Griechenland, Ungarn, der Slowakei, Slowenien und Indien in unserer stetig wachsenden, globalen Community willkommen zu heißen." Reisende in diesen neuen Märkten können HomeToGo jetzt in ihrer Landessprache und mit ihrer lokalen Währung nutzen, um Ferienunterkünfte weltweit einfacher zu finden und zu buchen. Die neuen HomeToGo-Webseiten sind jetzt live für Kroatien ( www.hometogo.hr ), Tschechien ( www.hometogo.cz ), Ungarn ( www.hometogo.hu ), Slowenien ( www.hometogo.si ) und Indien ( www.hometogo.in ). Medienhinweis: Bilder zu den neuen Märkten zur redaktionellen Nutzung sind hier verfügbar . Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist der offizielle Hauptsponsor und Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ *Derzeit ist die HomeToGo-Plattform in Indien ( www.hometogo.in ) ausschließlich auf Englisch verfügbar. Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: HomeToGo SE

Schlagwort(e): Reisen



27.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com