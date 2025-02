NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Update zu anstehenden Gerichtsentscheidungen. Das Management bleibe zuversichtlich und verteidige weiterhin die Sicherheit seiner Produkte./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B24CGK77