NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen zum ersten Quartal und neuen Erkenntnissen zum Geschäftsportfolio sowie zu Rechtsstreitigkeiten von 5100 auf 5000 Pence gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Hold". Der Konsumgüterkonzern laufe weiter über Hürden, schrieb er. Optimisten hofften vielleicht, dass der faire Wert in einem Jahr bei 6000 Pence oder höher liege, er sehe ihn eher 1000 Pence niedriger./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2025 / 06:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B24CGK77