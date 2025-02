NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2024 habe das Management die These einer kostengetriebenen Margensteigerung bekräftigt, die im Dezember einer der wichtigsten Gründe für seine Hochstufung der Aktie gewesen sei, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die strukturellen Kostenmaßnahmen sollten auch über 2025 und 2026 hinaus wesentliche Vorteile bringen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120073