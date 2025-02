Der Dax ist zurück in der Erfolgsspur und hat seine Korrektur vorerst hinter sich gelassen. Mit dem Ausbruch über 22.575 Punkte konnte der Index ein bullishes Signal senden, das von einer zunehmenden Kauflaune am deutschen Aktienmarkt begleitet wurde. Bereits zur Eröffnung legte er am Mittwoch mit einem Aufwärts-Gap los und kletterte dann im Handelsverlauf bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...